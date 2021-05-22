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السبت، 22-05-2021 03:59 م

جوليانا الصادق والشرباتي ،، الحلم الأردني في الأولمبياد

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الوكيل الإخباري- أنس عشا - منجم ذهبنا، هذا أقل ما يمكننا قوله عن رياضة التايكواندو الأردنية، والطريق التي بدأها البطل أحمد أبو غوش زادت من تطلعاتنا لذهب أولمبي جديد وبات حلم سماع السلام الملكي الأردني في طوكيو قريب ومتاح .
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وضمنت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق ، التأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ، عن وزن تحت ٦٧ كغم، حيث قدمت مستويات ونتائج رائعة في التصفيات التي تحتضنها العاصمة عمان، علما أنها المصنفة الأولى على التصفيات والمصنفة السابعة على العالم .




كما تأهل البطل صالح الشرباتي للأولمبياد عن وزن 80 كغم، حيث تمكن من الفوز على لاعب فريق اللاجئين وائل الفراج ولاعب منتخب قرغيزستان  أكبر ايتاخونوف .

 




 

 


 

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