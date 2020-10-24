السبت 24-10-2020
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السبت، 24-10-2020 03:20 م

حبيب يواجه غايتجي اليوم في أبوظبي

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الوكيل الإخباري- تتجه الأنظار اليوم السبت إلى المواجهة المرتقبة بين الروسي حبيب نور محمدوف بطل العالم في الوزن الخفيف ونظيره الأمريكي جاستن غايتجي في ختام فعاليات بطولة "يو إف سي 254".

ودخل البطل الروسي عملية قياس الوزن عشية النزال المرتقب، واتضح أنه تمكن من خسارة 8,5 كغ خلال ستة أيام.

ويلتقي حبيب مع غايتجي السبت، في بطولة UFC 254، ضمن الحدث الرئيسي لمنافسات "جزيرة القتال"، إحدى الفعاليات التي تقام تحت مظلة اتحاد UFC وتستضيفها العاصمة الإماراتية "أبوظبي".

ويدافع حبيب الذي لم يعرف الهزيمة أبدا خلال مسيرته الرياضية، وفاز بجميع النزالات الـ28 التي خاضها، عن لقبه العالمي، وتعد مشاركته في البطولة، العودة الأولى لحلبة النزال بعد فوزه في أبوظبي عام 2019 على داستن بيوريه.

 




 

 


 

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