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السبت، 10-02-2024 02:34 م

حكم مثير للجدل لنهائي كأس آسيا.. تعرف عليه

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الوكيل الإخباري - سيدير الحكم الصيني ما نينغ، أكبر مباراة في مسيرته الكروية، مساء السبت، وهي نهائي كأس آسيا الذي سيجمع بين قطر والأردن.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر اختيار حكم من شرق القارة، لإبعاده عن دائرة الجدل العربية، خاصة مع انتشار الحالات المثيرة للجدل من الحكام خلال البطولة.

من هو ما نينغ؟

ما نينغ هو حكم صيني، يعمل كمدرس رياضة، حينما لا يقود المباريات داخل الملعب.

مثير للجدل

الاتحاد الآسيوي حاول الابتعاد عن الجدل بتعيين حكم صيني، لكن تاريخ نينغ مليء بالمفارقات المثيرة للجدل داخل الملعب.

في عام 2015، كان ما نينغ في قلب الجدل بعد أن منح ثلاث بطاقات حمراء في ديربي شنغهاي بين شنغهاي اس آي بي جي وشانغهاي شينهوا.

دخل ما نينغ إلى الأضواء مرة أخرى في صيف 2022، بعد أن تعرض للضرب عمدا من قبل اللاعب البرازيلي هنريكي دورادو أثناء إدارته لمباراة في الدوري الصيني الممتاز.

وبعد أيام، أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم إيقاف اللاعب لمدة 12 شهرا، وهي العقوبة الأشد في تاريخ الدوري.


الحكم الصيني تعرض لحملة هجوم على الإنترنت، من قبل الجماهير الكورية، بسبب منحه 5 بطاقات صفراء للاعبي كوريا الجنوبية، خلال المباراة أمام البحرين.

مونديال 2022
وبعد مرور أربع سنوات، تم اختيار الحكم البالغ من العمر 44 عاما ليصبح أحد الحكام المحترفين في الصين، مما أدى إلى تعيينه في كأس العالم 2022 في قطر.

ولكن الفرحة تحولت إلى حسرة، بعد قرار الفيفا بعدم تعيينه لأي مباراة خلال المونديال، حيث بقي في خانة الحكام الاحتياطيين.

إشاعة

انتشرت إشاعة مؤخرا حول ما نينغ، بشأن تلقيه "رشوة" في بطولة دوري أبطال آسيا، وحول إيقافه عن التحكيم لأشهر بسبب الواقعة.

هذه الأخبار عارية من الصحة، ولا يوجد أي إثبات حول الواقعة، والقصة التي انتشرت في مواقع إخبارية عربية مؤخرا.

تاريخه مع العرب
يحمل نينغ تاريخا يجعل الجماهير القطرية تتفاءل به، فنتائج "العنابي" ممتازة، في المباريات التي أدارها.

وحقق المنتخب القطري هذه النتائج الإيجابية بإدارة ما نينغ:

2013: الانتصار على مصر 3-1 في مباراة ودية.

2019: الانتصار على لبنان 2-0 في دور المجموعات لبطولة كأس آسيا في الإمارات.

2021: الانتصار على الهند 1-0 في مجموعة تصفيات كأس العالم.

2023: الانتصار على الكويت 2-0 في "خليجي البصرة".

2024: الانتصار على فلسطين 2-1 في دور الـ16 من كأس آسيا الحالية.  

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