خطاب يتصدر التصنيف العالمي لرفع الأثقال

الوكيل الإخباري - تصدر لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي عبد الكريم خطاب، صاحب السجل الحافل من الميداليات البارالمبية والعالمية، التصنيف العالمي لرفع الأثقال لجميع أوزان اللعبة، متفوقاً علي جميع اللاعبين من مختلف الدول.



ووفقا لبيان اللجنة البارالمبية الأردنية، اليوم الأحد، جاء ذلك في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة، حيث يصنف اللاعبون بناء على الأرقام والبطولات التي حققوها طوال الموسم الماضي 2022، وحل في المركز الثاني زميله بالمنتخب، البطل عمر قرادة، وبالمركز الثالث عالميا، الماليزي بوني كوستن.



وعبر خطاب عن فخره بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة إنجازاته العالمية، التي كللها بتحطيم الرقم العالمي لوزن 88 كغم أكثر من مرة، وتتويجه بذهبية بطولة العالم.

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وشكر إدارة اللجنة البارالمبية وحرصها على توفير مقومات النجاح والتألق بالمحافل الدولية، وأثنى على مدرب المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الأثقال عيسى بني هلال، لجهوده في خدمة ودعم اللاعبين.



من جانبه، أعرب قرادة عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز الجديد بعد تألقه في منافسات وزن تحت 49 كغم وتحقيقه العديد من الميداليات الذهبية، أبرزها ذهبية بطولة العالم وشكر أسرة اللجنة البارالمبية على دعمها المتواصل والحيوي في توفير أوجه الدعم وسبل الراحة لجميع الأبطال.

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