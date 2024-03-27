الأربعاء 27-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 27-03-2024 03:03 م

دوري المحترفين يستأنف غدا بعد فترة توقف

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الوكيل الإخباري - تستأنف يوم غد الخميس منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فترة توقف استمرت حوالي أسبوعين، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنطلق غدا مباريات الأسبوع الخامس عشر بالدوري، حيث يلتقي مغير السرحان وشباب العقبة عند العاشرة والنصف مساء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وتقام يوم الجمعة، مباراة السلط وسحاب على ملعب الأمير الحسين في السلط.

وتستأنف مباريات الأسبوع الخامس عشر بعد غد السبت بلقاء شباب الأردن مع الرمثا على ستاد عمان، والحسين اربد مع معان على ستاد الحسن في اربد.

وتختتم مواجهات الجولة بلقاء الجليل مع الأهلي على ملعب الحسن في اربد، فيما يشهد ستاد عمان لقاء القمة الذي يجمع الفيصلي والوحدات.

يشار إلى أن جميع المباريات تقام عند العاشرة والنصف مساء.

ويتصدر الحسين اربد الدوري برصيد 40 نقطة، يليه الفيصلي 33، ثم الوحدات

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ملاعب 

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