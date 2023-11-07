ذكرى سيئة تقلق الوداد من حكم مواجهة صن داونز

الوكيل الإخباري - يحل الوداد المغربي ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي الدوري الأفريقي، تحت صافرة الحكم الكونغولي جون جاك ندالا.



ولم يسبق أن خسر الوداد أي مباراة أدارها هذا الحكم، إلا أن آخر ذكرى معه كانت سيئة في نصف نهائي دوري الأبطال 2021.



وكانت الذكرى السيئة في جنوب أفريقيا، خلال مواجهة كايزر تشيفز (0-0)، ليقصى الوداد بعد خسارته ذهابا بهدف على أرضه.



وتقدم الوداد يومها بخطاب احتجاج للكاف ضد الحكم، على خلفية عدم احتساب "3 ركلات جزاء".



وفيما يلي، نتائج مباريات الوداد بصافرة ندالا:



- دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2019: فوز الوداد أمام مضيفه لوبي ستارز النيجيري (1-0).



- دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2020: تعادل الوداد مع ضيفه ماميلودي صن داونز (0-0).



- دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2021: فوز الوداد أمام مضيفه بترو أتلتيكو (1-0).



- إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021: تعادل الوداد مع مضيفه كايزر تشيفز (0-0).

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