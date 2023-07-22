ذهبيتان وفضية وبرونزيتان للأردن في بطولة آسيا للكراتيه

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أحرز المنتخب الوطني للكراتية اليوم السبت، ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، في منافسات النسخة التاسعة عشر من بطولة آسيا المقامة حاليا في ماليزيا.وأحرز اللاعبان محمد الجعفري وعبدالرحمن المصاطفة اليوم الميدالية الذهبية، فيما حصد عمر شقرة فضية، وتوج كل من عبدالله حماد وجود الضروس، بميداليتين برونزيتين.وبهذه الحصيلة من الميداليات يكون المنتخب الوطني رفع حصيلة ميدالياته في البطولة إلى ذهبيتين وفضية وبرونزيتين بمجموع 5 ميداليات حيث كان عبدالرحمن المصاطفة قد توج يوم أمس بذهبية فيما فاز عمر شقرة بفضية .