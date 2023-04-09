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الأحد، 09-04-2023 02:07 م

رئيس برشلونة السابق مهدد بالسجن 10 سنوات

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الوكيل الإخباري - شهدت الأيام الماضية، تطورات جديدة بشأن قضية نيجيريرا نائب رئيس لجنة حكام الاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقاً، المتهم بالحصول على رشوة من برشلونة لتسهيل الأمور التحكيمية للنادي الكتالوني، على مدار 17 عامًا.

وبحسب صحيفة "سبورت"، الإسبانية، فإن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق مهدد بالسجن 10 سنوات، حال ثُبت تورطه في الرشوة التي حصل عليها نيجيريرا.

وأكدت الصحيفة أن المحكمة ألزمت برشلونة بدفع 296 ألف يورو لبانتشو شرودر المدير المالي في عهد بارتوميو، بسبب فصله الذي جاء بشكل غير عادل من وظيفته، كما أن خوان لابورتا رئيس برشلونة الحالي قام بطرده بعد ثلاثة أشهر من توليه رئاسة النادي، الأمر الذي جعل المدير المالي يلجأ للقضاء الذي ألزم البارسا بدفع المبلغ له، كتعويض بعد الرحيل عن وظيفته داخل النادي الكتالوني.

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