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السبت، 03-06-2023 12:26 م

رئيس ريال مدريد يرد على اعتذار مبابي

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الوكيل الإخباري - كشف موقع "ريليفو" الإسباني، الجمعة، أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قبل اعتذار النجم الفرنسي كيليان مبابي، وسيضمه إلى النادي الملكي في صيف 2024 مجانا.

وكان مبابي قد أطلق قنبلة في الميركاتو الصيفي الماضي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان بعدما كانت كل التقارير تشير إلى انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد وهو ما أغضب جماهير وإدارة النادي الملكي.

وحينها، أكد رئيس ريال مدريد، بيريز، أن مبابي تعرض لضغوط لتجديد عقده مع سان جيرمان، وترك الباب مفتوحا أمام إمكانية انضمام النجم الفرنسي إلى صفوف "الميرينغي" في المستقبل.

وقال موقع "ريليفو"، إن مبابي اعتذر لبيريز عن نكثه بوعده وعدم الانضمام لريال مدريد صيف 2022 وتوقيع عقد جديد مع نادي العاصمة الفرنسية.

 وأضاف الموقع الإسباني، أن ريال مدريد سيستأنف الآن ملاحقته للاعب البالغ من العمر 24 للتعاقد معه.

وأوضح "ريليفو" أن اسم مبابي قد ذُكِر في اجتماع لمدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي وبيريز، أمس الخميس، لكن الرئيس أكد أنه من غير الممكن ضم اللاعب الدولي الفرنسي هذا الصيف وسينتظر حتى صيف 2024 عند نهاية عقده مع سان جيرمان من أجل ضمه مجانا.

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