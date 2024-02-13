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الثلاثاء، 13-02-2024 03:12 م

رابطة الدوري السعودي تحكم سيطرتها على الأندية بعقوبات صارمة

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الوكيل الإخباري - تسعى السعودية لاتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه أنديتها، لتجنب أي خطأ من الممكن أن يعرقل مسيرة النهوض ورؤية 2030، والتي آخرها ما يتعلق بدوري أبطال آسيا.

وفقا لصحيفة "الاقتصادية" فإن رابطة الدوري السعودي للمحترفين أبلغت أندية دوري روشن بأنه في حال عدم استيفاء أي ناد قدم طلب الرخصة الآسيوية من 1 لـ 10 من معايير تراخيص الأندية فئة "A" الإلزامية، سيتم منعه من المشاركة في الدوري والتهبيط للدرجة الأدنى بداية من موسم 2025-2026.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، بل أنه من سيفشل في استيفاء المعايير من 1 لـ 5 من معايير تراخيص الأندية في نسخة 2023-2024، سيتم تغريمه 400 ألف ريال، أما من سيفشل من 6 لـ 10 من المعايير سيغرم بـ800 ألف ريال، ومن 11 فأكثر غرامته ستصل لـ1.5 مليون ريال، على أن تتضاعف الغرامات في موسم 2024-2025.

بينما ستتراوح غرامة من يفشلون في معايير التراخيص فئة "B" من 200 ألف إلى 2.5 مليون ريال.

وأشارت الرابطة في خطابها للأندية أن لإدارة قسم التراخيص أو لجنة استئناف التراخيص حق توقيع العقوبات على من يفشلون في الحصول على الرخصة الآسيوية، والتي تصل العقوبات للمنع من تسجيل اللاعبين وخصم النقاط.

يذكر أن معايير تراخيص الأندية فئة "A" الإلزامية تتضمن معايير رياضية، بنية تحتية، إدارية، قانونية ومالية.

وفشل نادي الاتحاد في الحصول على الرخصة الآسيوية في عام 2021 لعدم استيفاء تلك المعايير الإلزامية.

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