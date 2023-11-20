رجل العام في كرة القدم الروسية

الوكيل الإخباري - فاز مهاجم فريق تسيسكا والمنتخب الروسي لكرة القدم فيدور تشالوف بجائزة "رجل العام"، التي تقدمها صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.



وعلق تشالوف عقب حصوله على الجائزة: "أول ارتباط بكلمة "الرجل النبيل" في الوقت الحاضر، مثل أشياء كثيرة، يمكن أن يتم تحريفها وتشويهها، لكن بالنسبة لي، معنى هذه الكلمة وهذه الجائزة بسيط، وهو أن أكون صادقا مع الجميع، بما في ذلك نفسك".

وتم تحديد "رجل العام" من خلال التصويت على مرحلتين، وتضمنت القائمة المختصرة ثلاثة مرشحين اختارهم الجمهور.



وبالإضافة إلى تشالوف، تم ترشيح لاعب خط وسط لوكوموتيف أنطون ميرانشوك ومدافع فاكيل إيغور كالينين لنيل الجائزة.



وفي المرحلة الثانية من التصويت انضم 14 خبيرا ومختصا من أصل 16 خبيرا شاركوا في الاستطلاع، أعطوا المركز الأول لتشالوف.



وتقدم "كومسومولسكايا برافدا" جائزة "رجل العام" للاعبي كرة القدم الذين يلعبون في الدوري الروسي منذ عام 1994.



وتعتمد المعايير الرئيسية لتحديد الفائز على موقف المرشح في الفريق، وموقفه من المنافسين والحكام، وكذلك المشجعين والصحفيين.



وكمكافأة يحصل "رجل العام" على بدلة سهرة مصممة خصيصا للاعب.

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