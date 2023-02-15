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الأربعاء، 15-02-2023 02:25 م

رسالة حماسية من راموس لجماهير باريس

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الوكيل الإخباري -  وجه الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان رسالة قوية لجماهير النادي الفرنسي عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ.

وسقط سان جيرمان على ملعبه حديقة الأمراء، أمام بايرن ميونخ، 1-0، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكتب راموس عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "الأمر لم ينته هنا. لا نزال في المعركة، وسنقدم كل ما لدينا في مباراة الإياب".

ويحتاج سان جيرمان الفوز بفارق هدفين في ميونخ أو معادلة نتيجة مباراة الذهاب والفوز بركلات الترجيح، من أجل العبور للدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، يوم 8 من شهر مارس/ آذار المقبل، على ملعب بايرن ميونخ "أليانز أرينا".

وكان سيرجيو راموس قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، مجانا، بعدما انتهت علاقته بناديه السابق ريال مدريد الذي رفض تجديد عقده.

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