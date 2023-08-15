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الثلاثاء، 15-08-2023 04:31 م

رسميا.. آرسنال يضم حارسا جديدا

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي آرسنال، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر آرسنال، على حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الفيديو التقديمي لصفقة ديفيد رايا، قادما من صفوف برينتفورد، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وزعمت تقارير أن قيمة الصفقة تصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني، تنقسم إلى 3 ملايين إسترليني نظير الإعارة، وبند شراء يبلغ 27 مليونا.

وكان برينتفورد، قد ضم رايا من صفوف بلاكبيرن مقابل 2.7 مليون إسترليني في عام 2019.

ونجح آرسنال في الميركاتو الحالي في ضم كل من كاي هافيرتز من تشيلسي، ويورين تيمبر من أياكس، إضافة إلى ديكلان رايس من وست هام.

وبحث آرسنال خلال الميركاتو الجاري عن إتمام التعاقد مع رايا، في ظل رغبته في إيجاد منافس قوي لحارسه أرون رامسديل.

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