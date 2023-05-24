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الأربعاء، 24-05-2023 04:33 م

رسميا.. برشلونة يعلن رحيل ألبا

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الوكيل الإخباري -  أعلن نادي برشلونة رسميا، اليوم الأربعاء، رحيل لاعبه الإسباني جوردي ألبا، بنهاية الموسم الجاري. 

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وكان من المقرر أن ينتهي عقد ألبا، بنهاية الموسم المقبل، لكن تقارير صحفية أكدت رغبة اللاعب في الرحيل هذا الصيف. 

وقال برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل نادي برشلونة وجوردي ألبا إلى اتفاق لإنهاء عقد اللاعب مع النادي قبل عام واحد من نهايته الفعلية".

وأضاف: "يود نادي برشلونة أن يعرب علنا عن امتنانه لألبا على مهنيته والتزامه وتفانيه، وعلاقته الإيجابية والودية مع جميع أفراد عائلة برشلونة، ويتمنى له كل ثروة في المستقبل.. سيكون برشلونة دائما موطنا لك يا جوردي".

وينوي ألبا، توديع جماهير برشلونة، خلال مباراة ريال مايوركا المقبلة، على ملعب كامب نو، تماما مثلما فعل سيرجيو بوسكيتس، ومن قبله جيرارد بيكيه، الذي أعلن اعتزاله.

وقضى ألبا 11 موسم بقميص برشلونة، وشارك في 458 مباراة رسمية، وسجل 27 هدفا وفاز بستة ألقاب للدوري، ولقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وخمسة ألقاب كأس الملك، ولقب لكأس السوبر الأوروبي، وأربعة كؤوس سوبر إسباني.

ويمتلك ألبا عروضا عربية من السعودية، وكذلك من الدوري الإيطالي.

 

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