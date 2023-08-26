رسميا.. فيجا ينتقل إلى أهلي جدة

الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة نادي أهلي جدة، اليوم السبت، التعاقد رسميًا مع جابرييل فيجا، قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني.



ونشر أهلي جدة، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، الفيديو التقديمي لجابرييل فيجا.



وكان فيجا على رادار العديد من الأندية الأوروبية، مثل ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال وباريس.



وتوصل اللاعب الإسباني إلى اتفاق مع نابولي قبل أيام، لكن تحولت وجهته في النهاية صوب أهلي جدة.



وتألق فيجا، الذي يطلق عليه لقب "كاكا الصغير"، مؤخرًا مع المنتخب الإسباني في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا.



وسجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، 11 هدفًا، وصنع 4 أهداف، خلال 40 مباراة مع سيلتا فيجو بالموسم الماضي.

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