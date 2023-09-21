رفع علم الأردن في قرية الرياضيين بالألعاب الآسيوية

الوكيل الإخباري - جرى صباح الخميس مراسم رفع العلم الأردني وعزف السلام الملكي في قرية الرياضيين في مدينة هانغتشو الصينية، بحضور سمو الأميرة سارة بنت فيصل، رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية.



وتبادلت سمو الأميرة سارة الدروع التذكارية مع عمدة قرية اللاعبين لي هولين بحضور عدد من لاعبات ولاعبي المنتخبات الوطنية والوفد الإداري للبعثة.



وكانت منتخبات المبارزة والرماية والجمباز والرياضات الإلكترونية قد وصلت مساء الأربعاء إلى مدينة هانغتشو لتنضم إلى منتخبي الملاكمة والتايكواندو واللذين وصلا إلى الصين في وقت سابق.



وتستعد مدينة هانغتشو الصينية لاستقبال أكثر من 12 ألفاً و400 لاعبة ولاعب يُمثلون 45 دولة حيث من المقرر أن تُفتتح الدورة بشكلٍ رسمي يوم السبت.

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