روديجر: إجابتي نعم عن هذا السؤال بشأن فينيسيوس

الوكيل الإخباري - كشف الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، عن تطلعاته مع الفريق الملكي الموسم المقبل.



وقال روديجر، في مقابلة مع مجلة (جي كيو): "إذا سألتني عما إذا كان أحدا قد تعامل معي بعنصرية في إسبانيا، فالجواب هو لا".



وأضاف: "إذا سألتني إذا كان فينيسيوس جونيور قد تعرض لذلك، فالجواب هو نعم بالتأكيد، وعندما يهينونه ويتصرفون معه بعنصرية، فإنهم تلقائيا عنصريين معي أيضا، حتى لو لم يقولوا لي ذلك بشكل مباشر".



وزاد: "لكن هذه ليست مشكلة موجودة في إسبانيا فحسب، بل تحدث في كل مكان".



وتابع: "العنصريون ليسوا سوى أقلية في هذا البلد، لكنهم بحاجة إلى تصحيح، لأنه من المهم أن يعرف الجميع أن كل الناس سواسية".



وتحدث المدافع السابق لشتوتجارت وروما وتشيلسي عما يعنيه اللعب في إسبانيا، قائلا: "إنها كرة قدم فنية وقوية للغاية"، وأقر بأنه "سعيد جدا" في مدريد لأن هناك "أشخاص من أصول عديدة يعيشون في سلام".



وختم: "أحد أهم الأهداف التي أضعها أمامي هي الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.. أنا متعطش جدا للفوز بألقاب"

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