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الخميس، 18-05-2023 02:22 م

روما يسعى لخطف بطاقة نهائي الدوري الأوروبي أمام باير ليفركوزن

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الوكيل الإخباري -  يحل فريق روما الإيطالي، ضيفا ثقيلا على نظيره فريق باير ليفركوزن الألماني، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لنسخة 2023. 
 
وحقق روما الإيطالي فوزا ثمينا، على ضيفه فريق باير ليفركوزن الألماني، بهدف نظيف، في المباراة التى جمعت الفريقين الخميس الماضى، على ملعب "الأوليمبيكو"، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي. 

 
ويفتح ملعب باي أرينا، أبوابه لاحتضان باير ليفركوزن ضد روما في تمام الساعة العاشرة مساء الليلة بتوقيت الاردن.
 
ويسعى روما إلى التعادل أو الفوز بأى نتيجة لضمان خطف تذكرة العبور إلى نهائي البطولة القارية بموقعة الإياب من معقل الفريق في ألمانيا.
 
بينما سيحاول باير ليفركوزن التسلح بملعبه ووسط جمهوره لتعويض خسارته بهدف والفوز بأكثر من هدف لخطف تذكرة الصعود للنهائي بمعقل الفريق الالمانى والتأهل إلى النهائي الأوروربي.

 
ويأتى تشكيل روما المتوقع أمام باير ليفركوزن كالتالي: 
 
حراسة المرمي: باتريسيو. 
الدفاع: مانشيني، إيبانيز، سبينازولا وسيليك. 
الوسط: كريستانتي، ماتيتش وبوفي. 
الهجوم: بيليجريني، ابراهام وبيلوتي. 
 
 فيما يأتي تشكيل بايرليفركوزن المتوقع ضد روما كالاتي: 
حراسة المرمي: هراديكي
الدفاع: فريمبونج، كوسون، تابسويا ، هينكابي
الوسط: بالاسيوس، ديميرباي، أندريخ
الهجوم: ديابي، فيرتز،عدلي.
 
وواجه روما وباير ليفركوزن بعضهما البعض في أربع مناسبات سابقة في أوروبا، حقق كل فريق فوز واحد وتعادلا في مباراتين حيث سجل كلا الفريقين مرة واحدة على الأقل في كل مباراة، بإجمالي 19 هدفًا، بمتوسط  4.8 لكل مباراة.
 
ووصل باير ليفركوزن إلى نصف نهائي إحدى المسابقات الأوروبية الكبرى للمرة الرابعة، بعد كأس الاتحاد الأوروبي 1987-88 (بطل) وكأس الاتحاد الأوروبي 1994-95 (إقصاء) ودوري أبطال أوروبا 2001-02 (الوصيف).
 
كما وصل روما إلى نصف نهائي أوروبي كبير للموسم الثالث على التوالي - تم إقصائهم من قبل مانشستر يونايتد في هذه المرحلة من هذه المسابقة في 2020-21، بينما هزموا ليستر سيتي في هذه المرحلة من الدوري الأوروبي للموسم الماضي في طريقهم لرفع الكأس.
 
بما في ذلك النهائيات، تأهل روما في 10 من آخر 11 مباراة إقصائية أوروبية، بما في ذلك آخر سبع مباريات متتالية.
 
وتدرب مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو تحت قيادة خوسيه مورينيو مدرب روما لثلاثة مواسم في ريال مدريد بين 2010-11 و 2012-13، حيث لعب 151 مباراة وفاز فيهم الفريق في 108 مباراة (72٪). لعب ألونسو 12548 دقيقة تحت قيادة مورينيو في ريال مدريد.

وتأهل روما الإيطالي إلى نصف نهائي البطولة، عقب الفوز أمام نظيره فينورد روتردام الهولندي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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