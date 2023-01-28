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السبت، 28-01-2023 04:48 م

رونالدو يوجه صفعة جديدة ليوفنتوس

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الوكيل الإخباري -  وجَّه كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، صفعة جديدة إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

كان يوفنتوس، اتفق سرًا مع رونالدو على خفض راتبه في 2020 أثناء جاحة كورونا، على أن يدفع النادي 20 مليون يورو مستقبلًا للدون البرتغالي.


وسبق أن قدم رونالدو طلبا منذ عدة أشهر، من خلال محاميه، للاطلاع على بعض الوثائق في التحقيق مع اليوفي، والتي تتعلق بالمدفوعات السرية للرواتب، لكن رفضه المدعي العام في تورينو.

وتعرض يوفنتوس مؤخرًا لعقوبة خصم 15 نقطة من رصيده بالدوري الإيطالي، بسبب التلاعب في الميزانية لتحقيق مكاسب رأسمالية.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن التحقيق مستمر مع يوفنتوس بشأن التلاعب في رواتب الفريق خلال فترة كورونا.


وأشار إلى أن رونالدو بات مستعدًا للتعاون مع المدعي العام في تورينو، والإجابة على أسئلته بشأن الاتفاق السري مع يوفنتوس حول تأجيل الرواتب.

وأوضح الموقع أن جلسة الاستماع الأولى في تلك القضية، ستعقد بحضور القاضي ماركو بيكو في محكمة تورينو يوم 27 مارس/آذار.

وقالت تقارير إن يوفنتوس مهدد بعقوبة جديدة، إذا تمت إدانته في قضية تأجيل الرواتب.

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