رياض محرز يتربع على عرش الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - أصبح النجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي، أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يتوج بلقب البريميرليغ، وذلك بعد حسم اللقب عقب الفوز على تشيلسي.



وتفوق مانشستر سيتي أمام تشيلسي 1-0، الأحد، على ملعب "الاتحاد"، بالجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.



واحتفل مانشستر سيتي بتتويجه بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة تواليا والخامسة في آخر 6 سنوات.



وأصبح رياض محرز اللاعب الإفريقي الوحيد الذي يحقق لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات في مسيرته، متفوقا على الإيفواري ديدييه دروغبا أسطورة تشيلسي، الذي نال اللقب في 4 مرات مختلفة، ومواطنه يايا توريه الذي فاز به في 3 مناسبات سابقة.



وسبق للنجم الجزائري أن تمكن من تحقيق لقب الدوري مرة واحدة مع ليستر سيتي عام 2016، قبل حصد اللقب 4 مرات مع السيتي أعوام (2019، 2021، 2022، 2023).

اضافة اعلان

ملاعب