ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على نجم جديد

ملاعب- ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن قطبي كرة القدم الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، يراقبان وضع البرتغالي برونو فرنانديز في مانشستر يونايتد، ويرغبان في التعاقد مع اللاعب، مستغلين خلافاته مع مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير.

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وخرج برونو فرنانديز غاضبا بعد تغييره خلال الخسارة 6/1 أمام توتنهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذكرت تقارير إعلامية أن خلافا حدث بينه وبين مدربه النرويجي ومع زميله القائد هاري ماغواير.



ورغم نفي سولشاير وفرنانديز الأخبار التي تحدثت عن الخلاف بينهما فإن الصحف البريطانية أكدت أن برونو ليس سعيدا في مانشستر يونايتد وأنه غير راض عن الوضعية داخل الفريق ولا عن الأخبار التي يتم ترويجها ضده.







