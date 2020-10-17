السبت 17-10-2020
الوكيل الاخباري

رسالة هامة للأردنيين لمنع زيادة أيام الحظر الشامل

أسعار الذهب السبت 17/10/2020

المستقلة للانتخاب تنشر القوائم الأولية للمرشحين - رابط

ارتفـــاع طفيف على الحـــرارة

تعرف على عقوبة خرق حظر التجول الشامل ومخالفة أوامر الدفاع

تفاصيل حول مدة الحظر الشامل ومتى ينتهي فعلياً

سورية : 3 وفيات و 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الشرطة تعفي شابا من العقاب بعد كسر حظر التجول .. لهذا السبب !

اعلان هام من وزارة التربية حول الامتحانات المدرسية




السبت، 17-10-2020 09:26 ص

ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على نجم جديد

Bruno-1200x675


ملاعب- ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن قطبي كرة القدم الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، يراقبان وضع البرتغالي برونو فرنانديز في مانشستر يونايتد، ويرغبان في التعاقد مع اللاعب، مستغلين خلافاته مع مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير.

اضافة اعلان

وخرج برونو فرنانديز غاضبا بعد تغييره خلال الخسارة 6/1 أمام توتنهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذكرت تقارير إعلامية أن خلافا حدث بينه وبين مدربه النرويجي ومع زميله القائد هاري ماغواير.


ورغم نفي سولشاير وفرنانديز الأخبار التي تحدثت عن الخلاف بينهما فإن الصحف البريطانية أكدت أن برونو ليس سعيدا في مانشستر يونايتد وأنه غير راض عن الوضعية داخل الفريق ولا عن الأخبار التي يتم ترويجها ضده.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f8a01554236043db66acce7

نصائح رونالدو الطبية للتعامل مع فيروس كورونا

5f8a7e974c59b705b15b5509

التشكيلة المتوقعة لمواجهة الوداد والأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

dwry-btl-asy-mwaad-mbr-lnsr-dd-brsbwlys-wlqn-lnql_1601717026-b

صدمة للعالمي.. ثنائي النصر يغيب عن مباراة الفتح

44406

تطورات الحالة الصحية لرونالدو

3759647_1508239674

سيغوردسون يرفض عرض الهلال السعودي

10202015122853162634255

بهاء فيصل يواصل التألق في قطر

أخبار متعلقة
5f8a01554236043db66acce7

نصائح رونالدو الطبية للتعامل مع فيروس كورونا

5f8a7e974c59b705b15b5509

التشكيلة المتوقعة لمواجهة الوداد والأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

1020205124751857639671

تأجيل الجولة الخامسة من دوري الناشئات

10202051354445856454

3 إصابات بفيروس كورونا بالنادي الأهلي

10202039501986748921

خسارة قاسية لماينز بالدوري الألماني

9202019105342327936814

الرمثا والشباب .. لا بديل عن الفوز