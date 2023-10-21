ريال مدريد يخسر لاعبا جديدا في الكلاسيكو

الوكيل الإخباري - خسر ريال مدريد جهود لاعب جديد في الكلاسيكو، المقرر أمام غريمه برشلونة السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة ال11 من الدوري الإسباني.



وكان داني سيبايوس، لاعب وسط الميرينجي، قد تعرض لإصابة، وأكد المدرب كارلو أنشيلوتي غيابه عن موقعة إشبيلية، المقررة اليوم السبت في الليجا.



ووفقا لموقع "ذا أثلتيك" البريطاني، سيغيب داني سيبايوس عن الكلاسيكو أيضا، لأن المشكلة العضلية التي يعاني منها، تحتاج فترة راحة تبلغ 3 أسابيع تقريبا.



وأشار الموقع إلى أن عودة سيبايوس، قد تكون أمام رايو فاليكانو يوم 5 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.



يذكر أن ريال مدريد سيخسر جهود الثنائي، إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا، بشكل مؤكد في الكلاسيكو، إلى جانب سيبايوس.



ومن المقرر أن يستعيد أنشيلوتي خدمات ناتشو فيرنانديز في الكلاسيكو، عقب تقليص عقوبته إلى مباراتين فقط.

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