ريال مدريد يراقب نجم نيوكاسل

الوكيل الاخباري - وجه نادي ريال مدريد، أنظاره إلى أحد اللاعبين البارزين في صفوف نيوكاسل يونايتد خلال الموسم الحالي



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن ريال مدريد يراقب البرازيلي برونو جيماريش لاعب وسط نيوكاسل، ويرغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن برونو جيماريش، إذا سمح له بمغادرة نيوكاسل، فإن حلمه الأول هو ارتداء قميص ريال مدريد.



ويرتبط برونو جيماريش بعقد مع النادي الإنجليزي حتى عام 2026، وتبلغ قيمته التسويقية 60 مليون يورو.

اضافة اعلان



وذكرت "ديفنسا سنترال" أن نيوكاسل يتمسك باستمرار اللاعب البرازيلي، ولن يسمح برحيله إلا عبر صفقة ضخمة.



وقالت بعض التقارير مؤخرا إن ريال مدريد ينوي بيع إدواردو كامافينجا في الصيف المقبل، والتعاقد مع لاعب وسط جديد.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



ملاعب