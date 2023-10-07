السبت 07-10-2023
الوكيل الاخباري

اتصالات مكثفة وعاجلة لوزير الخارجية الصفدي

الشواربة يشارك باجتماع الأمم المتحدة للتحول الرقمي في البنية التحتية

بيان صادر عن مجلس النقباء

احتفال في الرصيفة بالمولد النبوي الشريف

قطر: نحمل إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد

يوم وظيفي في إربد يستهدف 400 فرصة عمل

الصحة الفلسطينية تعلن حالة الطوارىء بكافة المستشفيات

بيان وتحذير صادر عن وزارة الخارجية الاردنية

المقاومة تنشر كلمة مسجلة للقائد محمد الضيف - فيديو

الطاقة: تركيب 4570 نظام خلايا شمسية للمنازل في 2022

السبت، 07-10-2023 03:40 م

ريال مدريد يستضيف أوساسونا للإبتعاد بصدارة الدوري

1020237103948561644957


الوكيل الإخباري -  يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا اليوم، السبت، على ملعب سنتياجوبرنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2024.

مباراة الريال ضد أوساسونا تقام في الخامسة والربع مساء اليوم، السبت، وتذاع على قناة "beIN Sports HD 1 ".

ويخوض ريال مدريد مباراة اليوم بحماس كبير لتحقيق الفوز وتأكيد صدارته لجدول الدوري الإسباني، بينما يخطط أوساسونا لتحقيق مفاجأة ونتيجة إيجابية أمام الفريق الملكي.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة حصد الانتصارات للحفاظ على القمة، التي قد يجد جيرونا نفسه منفردا بها حتى ولو بشكل مؤقت، حينما يلاقي مضيفه قادش في الثالثة عصر اليوم السبت، قبل أن يلتقي الملكي مع ضيفه أوساسونا بعدها بساعات قليلة.

ويشهد الموسم الحالي من الدوري الإسباني صراعا شرسا بين الريال وبرشلونة وجيرونا في الصدارة، حيث يتصدر النادي الملكي جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن البارسا حامل اللقب ونقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث.

وفاز ريال مدريد مؤخرا على ملعب نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي 3-2 في دوري أبطال أوروبا، ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بست نقاط من انتصارين متتاليين.

وفي المقابل، فاز أوساسونا في المباراة السابقة بالدوري الإسباني ضد ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد، وصعد إلى المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020237155510377223053

وجوه جديدة في قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة

1020237154825905914631

الهلال يواجه الأخدود لإستعادة صدارة الدوري السعودي

1020237151652236780249

تشافي يعيد تجربة يامال من جديد

1020237151938182947735

المغرب تطالب بإستضافة نهائي كأس العالم 2030

1020237143548244309309

مواعيد أبرز مباريات السبت

1020237104818546659566

ميلان يواجه جنوى بالدوري الإيطالي

أخبار متعلقة
920231711331828586776

نجم آرسنال نادم على ضياع فرصة الانتقال للريال

9202316102912515294473 (1)

زيدان المرشح الأبرز لخلافة أنشيلوتي في الريال

9202314122636824775214

سوسييداد يهدد سلسلة الريال.. وبرشلونة يطمح لمواصلة الصحوة

92023149839897087468

بعد الفيديو المؤثر.. ريال مدريد يتحرك لإنقاذ طفل مغربي

9202312113512789532522

حقيقة انقلاب ريال مدريد على خليفة أنشيلوتي

920231211429529616673

3 ضربات مؤلمة لريال مدريد في 100 يوم دون بنزيما