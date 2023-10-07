ريال مدريد يستضيف أوساسونا للإبتعاد بصدارة الدوري

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا اليوم، السبت، على ملعب سنتياجوبرنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2024.



مباراة الريال ضد أوساسونا تقام في الخامسة والربع مساء اليوم، السبت، وتذاع على قناة "beIN Sports HD 1 ".



ويخوض ريال مدريد مباراة اليوم بحماس كبير لتحقيق الفوز وتأكيد صدارته لجدول الدوري الإسباني، بينما يخطط أوساسونا لتحقيق مفاجأة ونتيجة إيجابية أمام الفريق الملكي.



ويسعى ريال مدريد لمواصلة حصد الانتصارات للحفاظ على القمة، التي قد يجد جيرونا نفسه منفردا بها حتى ولو بشكل مؤقت، حينما يلاقي مضيفه قادش في الثالثة عصر اليوم السبت، قبل أن يلتقي الملكي مع ضيفه أوساسونا بعدها بساعات قليلة.



ويشهد الموسم الحالي من الدوري الإسباني صراعا شرسا بين الريال وبرشلونة وجيرونا في الصدارة، حيث يتصدر النادي الملكي جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن البارسا حامل اللقب ونقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث.



وفاز ريال مدريد مؤخرا على ملعب نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي 3-2 في دوري أبطال أوروبا، ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بست نقاط من انتصارين متتاليين.



وفي المقابل، فاز أوساسونا في المباراة السابقة بالدوري الإسباني ضد ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد، وصعد إلى المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

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