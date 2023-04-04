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الثلاثاء، 04-04-2023 02:10 م

زيدان يعلن لفريقه العودة للتدريب في الموسم المقبل

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الوكيل الإخباري -  تحدثت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد قرر إنهاء عطلته بعيدا عن التدريب والعودة من جديد في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن زيدان أعلن الأمر بالفعل للمقربين منه ولفريق العمل الخاص به.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان اتخذ هذا القرار بعدما فقد الأمل في تدريب المنتخب الفرنسي عقب تجديد عقد المدرب ديدييه ديشامب المدير الفني الحالي للديوك.

وأكملت أن المدرب قد يعود من بوابة ريال مدريد أو من خلال نظيره باريس سان جيرمان لكن هذا يعتمد على عدة أمور على رأسها رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد المدير الفني الحالي لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، نهاية الموسم المقبل، لكنه من الممكن أن يرحل هذا الصيف، إذا لم يحقق دوري أبطال أوروبا.


يذكر أن زيدان البالغ 50 عاما رحل عن صفوف ريال مدريد في يونيو 2021 بعد موسم محبط لم يحقق فيه البطولات رفقة الملكي.

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