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الإثنين، 11-12-2023 03:00 م

سانتوس يحجب قميص بيليه

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الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام برازيلية أن نادي سانتوس قرر حجب قميص الأسطورة بيليه عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي.
 
ذكرت صحيفة غلوبو أن إدارة النادي ستمنع ارتداء القميص رقم 10 عقب الكارثة التي تعرض لها الفريق للمرة الأولى في تاريخه.

ونقلت تصريحات لرئيس النادي مارسيلو تيكسيرا اعترف خلالها أنه لم يتم السماح لأي لاعب بارتداء القميص 10 طوال فترة لعب الفريق في الدرجة الثانية.

وشدد على أن الفريق سيعود سريعاً إلى وضعه الطبيعي، ولكن حتى أن تأتي هذه اللحظة سيظل القميص الأروع في تاريخ النادي غائباً.

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في المقابل كشفت الصحيفة عن أن سانتوس تلقى دعوة لخوض بطولة ودية في دبي خلال يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأوضحت: "تدرس إدارة النادي المقابل المادي الذي ستحصل عليه نظير خوض البطولة، إلى جانب الاستفادة منها في تجهيز الفريق للموسم الجديد.

 

ملاعب

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