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الأربعاء، 09-02-2022 03:17 م

سجل الأبطال لبطولة درع الاتحاد وموعد النهائي للنسخة الجديدة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
كعادة كل موسم ستكون البداية في هذا العام مع بطولة درع الاتحاد،والتي يتنطلق يوم الـ 24 من الشهر الجاري، وهي بطولة رسمية بطابع تنشيطي، تشهد تنافس فرق درجة المحترفين في كل عام على لقب تحضيري قبل الدخول بمنافسات الدوري والكأس .

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وانطلقت بطولة درع الاتحاد عام 1981، وتوج الجزيرة باللقب الأول حينها، فيما يعد الوحدات أكثر الفرق تتويجا باللقب بـ 10 مناسبات، والفيصلي ثانيا بـ 7 نسخ، الرمثا 5 ألقاب، الحسين إربد 3، عمان 2، وهو الرصيد ذاته للجزيرة وشباب الأردن، بينما توجت فرق الجليل، كفرسوم واليرموك بنسخة واحدة من اللقب.


وكانت النسخة الماضية قد شهدت وصول الجليل للنهائي في مفاجأة تاريخية، وتوج باللقب الأول له على مستوى بطولات المحترفين على حساب فريق الوحدات، في تكرار لما حصل بنسخة 2006 عندما تغلب اليرموك على الوحدات بالنهائي، وفي كلا النسختين كان لدى الفريق الأخضر نخبة نجوم الكرة الأردنية .

 

المصدر : ملاعب

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