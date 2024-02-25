صمام أمان إنتر خارج مواجهة ليتشي

الوكيل الإخباري - سيتعين على إنتر خوض مباراة ليتشي، المقرر لها مساء الأحد، بمنافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي، بدون صمام أمان الفريق.



وسيفقد النيراتزوري خدمات السويسري يان سومير، حارس المرمى، حيث سيغيب عن لقاء ليتشي بعد إصابته بالانفلونزا.



وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن سومير أثار مخاوف فريقه خلال اليومين الماضيين، حيث غادر معسكر التدريب مبكرا وتم إرساله إلى المنزل للتعافي.



وأضافت أن إنتر سيفقد خدمات سومير خلال رحلته إلى ليتشي، على أن يشارك إميل أوديرو بدلا منه، ليظهر الحارس البديل لأول مرة مع إنتر بالدوري الإيطالي.



كان أوديرو قد شارك في مباراتين فقط بقميص إنتر منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي، حيث لعب أمام بنفيكا بدوري أبطال أوروبا (3-3) وفي الخسارة أمام بولونيا في كأس إيطاليا.



ومن المقرر أن يجري المدرب سيموني إنزاجي عددا من التغييرات على تشكيل الفريق، حيث سيغيب ماركوس تورام للإصابة، فيما سيحصل أليساندرو باستوني وعدد من اللاعبين على راحة، بالنظر إلى أن الفريق سيخوض مباراته المؤجلة ضد أتالانتا يوم الأربعاء المقبل.

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