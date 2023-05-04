فرانكفورت يواجه لايبزيج في نهائي كأس ألمانيا

الوكيل الإخباري - تأهل فريق إينتراخت فرانكفورت للمباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا للموسم الحالي 2022 - 2023، بعد فوزه المثير على مضيفه فريق شتوتجارت، بنتيجة 3 - 2 ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مرسيدس بينز أرينا"، في نصف النهائي.



تفوق شتوتجارت في الشوط الأول بهدف نظيف سجله اللاعب تياجو توماس في الدقيقة 19، وفي الشوط الثاني نجح إينتراخت فرانكفورت في تسجيل 3 أهداف عن طريق إيفان نديكا، دايتشي كامادا وكولو مواني في الدقائق 51، 55 و77 من زمن اللقاء، وسجل إنزو ميلوت هدف شتوتجارت الثاني في الدقيقة 83.



وتلقى بورنا سوسا لاعب شتوتجارت البطاقة الحمراء في الدقيقة 85، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.



ويواجه إينتراخت فرانكفورت نظيره فريق لايبزيج في المباراة النهائية لكأس ألمانيا، والمقرر لها يوم 3 يونيو المقبل، على ملعب "الأولمبي"، في برلين.

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