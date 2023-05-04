الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : وفاة واصابة بحادث سير مروع على طريق المفرق

الغذاء والدواء توضح حول تحذير من حلوى "كادبوري"

البيت الأبيض يعلن عن تقديمه لأوكرانيا كل ما يلزم للهجوم المضاد

الصفدي يشيد بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

السقاف: توفير 3200 فرصة عمل من خلال مشاريع استثمارية

زاخاروفا تعلق على كلمات زيلينسكي حول الحرب الأخيرة

أنقرة تعلن تحييد 8 عناصر إرهابية شمال سوريا

المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة اعتبارا من الاحد المقبل

السير تكشف سبب الازدحام على مخرج جسر النهضة باتجاه اشارات الثامن

الخميس، 04-05-2023 02:45 م

فرانكفورت يواجه لايبزيج في نهائي كأس ألمانيا

520234103240778777195


الوكيل الإخباري - تأهل فريق إينتراخت فرانكفورت للمباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا للموسم الحالي 2022 - 2023، بعد فوزه المثير على مضيفه فريق شتوتجارت، بنتيجة 3 - 2 ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مرسيدس بينز أرينا"، في نصف النهائي.

تفوق شتوتجارت في الشوط الأول بهدف نظيف سجله اللاعب تياجو توماس في الدقيقة 19، وفي الشوط الثاني نجح إينتراخت فرانكفورت في تسجيل 3 أهداف عن طريق إيفان نديكا، دايتشي كامادا وكولو مواني في الدقائق 51، 55 و77 من زمن اللقاء، وسجل إنزو ميلوت هدف شتوتجارت الثاني في الدقيقة 83.

وتلقى بورنا سوسا لاعب شتوتجارت البطاقة الحمراء في الدقيقة 85، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ويواجه إينتراخت فرانكفورت نظيره فريق لايبزيج في المباراة النهائية لكأس ألمانيا، والمقرر لها يوم 3 يونيو المقبل، على ملعب "الأولمبي"، في برلين. 

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520234142933814423453

54 سائقا يشاركون في سباق السرعة الأول بمادبا

52023415331757242300

سان جيرمان يتخذ إجراءات أمنية لحماية ميسي ونيمار في باريس

52023414423111518944 (1)

كلوب يبرر استمرار محمد صلاح كمسدد لركلات الترجيح

520234101637851770069 (1)

مان يونايتد يواجه برايتون بالدوري الإنجليزي

52023491851726688487 (1)

رونالدو يعلنها.. أنا عالمي

520234105515293717326

برشلونة أم الهلال.. الحيرة تسيطر على ميسي

أخبار متعلقة
42023891351588433229

برشلونة يضم ألكانتارا إلى القائمة المختصرة

42023615174950561119 (1)

تحديد موعد سحب قرعة بطولة كأس الأردن للكرة الطائرة

42023695225400322606

هايكو هيرليتش يستعد لمغادرة القاهرة بعد فشل مفاوضاته مع الزمالك

42023692539916592130 (1)

تشافي: هذه الخسارة مؤلمة لنا

42023692216657172353

انشيلوتي : قدمنا مباراة مثالية امام برشلونة

42023602143483701235

شاهد .. كهربا يفوز بجائزة افضل هدف بأبطال أفريقيا