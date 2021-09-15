فيديو : شاهد هدف ياسين البخيت ومحاولات بهاء ،، تألق أردني في قطر

الوكيل الإخباري - أنس عشا

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دوري النجوم القطري والذي يعد بتنافسية كبيرة نظرا لوفرة النجوم المحترفين، ومن بينهم الثلاثي الأردني (بهاء فيصل، ياسين البخيت وخليل بني عطية) .. إليكم حصادهم .







الغرافة (2) - الشمال (0)

أقيمت المباراة الأولى للفريق الأبيض بدوري الأضواء على ملعب ثاني بن حمد بنادي الغرافة وبمشاركة أساسية لقائد الشمال بهاء فيصل، فيما غاب خليل بني عطية عن المواجهة التي شهدت تألق فيصل الذي سجل هدفا وتم إلغاءه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بالإضافة لتسديده كرة صاروخية ارتطمت بالعارضة .

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أم صلال (2) - الريان (2)

بدوره افتتح نجمنا الأردني ياسين البخيت مسيرته مع أم صلال بصورة مثالية وذلك بمشاركته أساسيا بالمباراة التي أقيمت على نفس ملعب مواجهة الشمال والغرافة، علما أنه سجل الهدف الأول لفريقه بالمباراة .