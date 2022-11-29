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الثلاثاء، 29-11-2022 06:57 ص

فيفا تدرس احتمالية معاقبة المنتخب الألماني لهذا السبب

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الوكيل الإخباري - فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا بحق المنتخب الألماني، بينما يدرس احتمالية معاقبة "المانشافت" بسبب خرقهم للقوانين.

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وخرق المنتخب الألماني قوانين فيفا السبت، عندما قرر المدرب هانزي فليك حضور المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء ألمانيا وإسبانيا، بمفرده، دون حضور لاعب من المنتخب.


وتنص قوانين فيفا أن يكون هناك لاعبا بالإضافة للمدرب، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباريات المونديال، لكن أي من لاعبي منتخب ألمانيا لم يظهر خلال المؤتمر.
وقال فليك: "طلبت من لاعبي المنتخب عدم الحضور للمؤتمر الصحفي، والتركيز على الحصة التدريبية الضرورية قبل المباراة".


وقد يتعرض المنتخب الألماني لغرامة مالية كبيرة، بسبب تجاهله لقوانين فيفا.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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