الإثنين 27-11-2023
الوكيل الاخباري
 

بسبب العدوان على غزة.. الباحثون الإسرائيليون يشتكون من رفضهم بجامعات

استشهاد نحو 0.5% من سكان قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي

بلدية غزة: نواجه معضلة نقص الوقود ولا نستطيع نقل النفايات إلى مكبها

إيلون ماسك يزور غلاف غزة ويرتدي سترة واقية للرصاص - فيديو

488 قضية في 110 أيام.. أحكام مشددة بقضايا إطلاق النار في المناسبات

الاحتلال يتحدث عن شرط تمديد الهدنة ويكشف عدد الأسرى المتبقين لدى حماس

مصر: الحرب على غزة لن تتوقف الا بطريقة واحدة

الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة: 176 مغادرا و413 قادما للقطاع عبر معبر رفح البري أمس

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء من عشائر بئر السبع بالأردن

رئيس الوزراء الفلسطيني: على العالم أن يتعامل مع غزة على أنها منطقة منكوبة

عاجل

إيلون ماسك يزور غلاف غزة ويرتدي سترة واقية للرصاص - فيديو

الإثنين، 27-11-2023 02:08 م

قائد أبو سليم يكشف عن أخطر لاعبي الزمالك

1120232772645533556078 (1)


الوكيل الإخباري - أشاد معتصم بوشناف، قائد أبو سليم الليبي، بقدرات أحد نجوم الزمالك، بعد فوز الفريق الأبيض على ضيفه (1-0) الأحد، في ملعب برج العرب بالإسكندرية، في مستهل دور مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال بوشناف، في تصريحات عبر القناة المصرية الأولى: "أخطر لاعبي الزمالك أمامنا كان أحمد زيزو.. لديه تحركات جيدة، وهو لاعب كبير بكل تأكيد".

وأضاف: "الزمالك اسم كبير، لكننا حاولنا الظهور بمستوى مميز، لكي نؤكد أن أبو سليم قادم بقوة في المسابقات الإفريقية.. بعد اهتزاز شباكنا، حاولنا العودة في النتيجة وتحركنا للهجوم، لكن لم يحالفنا التوفيق".

وأردف: "كان هناك الكثير من الأحاديث الجانبية خلال المباراة مع لاعبي الزمالك، ونحن سعداء بالروح الرياضية التي سيطرت على اللقاء.. ليس أمرا غريبا أن تظهر جماهير الزمالك بهذا الشكل الرائع في المدرجات.. نشكرهم ونشكر لاعبيهم على الروح الطيبة".

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202327102451691706708

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

112023279575981401717

ليفربول يتجه للتخلي عن صخرته الشابة

1120232785115537973462

بيتيس يستعيد توازنه بفوز صعب أمام لاس بالماس

1120232784359624579542

من الفقر إلى 7 أندية تصطف لخطف (قاهر البرازيل)

1120232782452117181939

كريستيانو يفتتح متحف "هذه قصتي" في الرياض

112023278173319214860

هل تخلى عن الكشري؟.. محمد صلاح يكشف عن وجبته المفضلة

أخبار متعلقة
1120231393820123446037

مدافع الطلائع يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

1120231371915368439561

طبيب الزمالك يكشف الموعد التقريبي لعودة الونش

1120231281832302452306

3 مدربين على طاولة الزمالك

10202329132347259897996

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الـ 11

10202329124951331207750

سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على بريست بالدوري الفرنسي

10202329124555990866046 (1)

إنتر ميلان يستضيف روما في صدام قوي بالدوري الإيطالي