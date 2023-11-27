قائد أبو سليم يكشف عن أخطر لاعبي الزمالك

الوكيل الإخباري - أشاد معتصم بوشناف، قائد أبو سليم الليبي، بقدرات أحد نجوم الزمالك، بعد فوز الفريق الأبيض على ضيفه (1-0) الأحد، في ملعب برج العرب بالإسكندرية، في مستهل دور مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية.



وقال بوشناف، في تصريحات عبر القناة المصرية الأولى: "أخطر لاعبي الزمالك أمامنا كان أحمد زيزو.. لديه تحركات جيدة، وهو لاعب كبير بكل تأكيد".



وأضاف: "الزمالك اسم كبير، لكننا حاولنا الظهور بمستوى مميز، لكي نؤكد أن أبو سليم قادم بقوة في المسابقات الإفريقية.. بعد اهتزاز شباكنا، حاولنا العودة في النتيجة وتحركنا للهجوم، لكن لم يحالفنا التوفيق".



وأردف: "كان هناك الكثير من الأحاديث الجانبية خلال المباراة مع لاعبي الزمالك، ونحن سعداء بالروح الرياضية التي سيطرت على اللقاء.. ليس أمرا غريبا أن تظهر جماهير الزمالك بهذا الشكل الرائع في المدرجات.. نشكرهم ونشكر لاعبيهم على الروح الطيبة".

اضافة اعلان

ملاعب