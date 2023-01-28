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السبت، 28-01-2023 03:47 م

قضية مجوهرات تضع نيمار في دائرة الشك

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الوكيل الإخباري - استدعت السلطات البرازيلية مهاجم منتخب راقصي السامبا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا.

وطلب نيمار من أجل الإدلاء بشهادته في إطار قضية يتم حاليا التحقيق فيها بخصوص شراء مجوهرات بشكل غير قانوني، بحسب ما أفادت اليوم شرطة العاصمة برازيليا.

ويظهر اسم نيمار على فاتورة بصفته المشتري لبعض المجوهرات من أصل غير قانوني على ما يبدو، والتي باعها له على الأرجح شخص يدعى إدواردو رودريجيس سيلفا، أحد المحتجزين الثلاثة على ذمة التحقيقات.

وتحقق السلطات حول وجود شبكة مخصصة للقروض غير القانونية وغسيل الأموال والاتجار غير المشروع بالمجوهرات والأحجار الكريمة.

وأوضح مسؤول الشرطة فرناندو كوسيتو خلال مؤتمر صحفي أن الشرطة ترغب في الاستماع لأقوال نيمار، بصفته أحد الشهود، لمعرفة "إذا حصل أولا على هذه المجوهرات، وإذا كان يمتلكها وقيمتها".

وتبلغ قيمة المجوهرات في الفاتورة التي يظهر فيها اسم مهاجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق، 106 آلاف ريال برازيلي (21 ألف دولار).

كما تريد الشرطة معرفة إذا كان نيمار يعرف أصل هذه المجوهرات التي يفترض أن إدواردو رودريجيس سيلفا، سلمها له، الذي يظهر كثيرا على شبكات التواصل الاجتماعي للاعب الدولي البرازيلي.

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