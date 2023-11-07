قط الرمال؟ إطلاق تميمة كأس العالم للأندية 2023

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المستوحاة من "قط الرمال".

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ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023، في مدينة جدة، خلال الفترة من 12 إلي 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تغريدة على حسابه بموقع إكس مساء الاثنين: "رحبوا بهداف التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 المستوحاة من قط الرمال.. هلا بالأبطال".



ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع التغريدة صورة التميمة المستوحاة من قط الرمال.



وتضم بطولة كأس العالم للأندية، 7 فرق، وهي اتحاد جدة السعودي (المنظم) حامل لقب الدوري السعودي، ومانشستر سيتي بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وأوراوا الياباني بطل آسيا وليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وفلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

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