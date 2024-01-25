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كأس آسيا: الأردن (0) - (1) البحرين - بث مباشر

الخميس، 25-01-2024 02:38 م

كأس آسيا: الأردن (0) - (1) البحرين - بث مباشر

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الوكيل الإخباري - انطلقت قبل قليل مواجهة المنتخب الأردني مع شقيقه المنتخب البحريني في مواجهة قوية على ملعب خليفة الدولي لحساب الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا.

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وفي الدقيقة 33 من عمر المباراة سجل منتخب البحرين هدف التقدم في مرمى النشامى، حيث الشوط الأول من اللقاء بتقدم البحرين بهدف دون مقابل.

 

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وقبل هذه المواجهة حسم منتخب النشامى تأهله لدور الـ16 من البطولة بعد فوزه في مواجهته الأولى أمام ماليزيا 4-0، قبل تعادله أمام كوريا الجنوبية 2-2.

 

وكان أعلن المدير الفني للمنتخب الأردني المغربي الحسين عموتة تشكيلة النشامى وجاءت كالآتي:

 

الحارس: يزيد أبو ليلى

الدفاع: أنس بني ياسين، عبد الله نصيب، سالم العجالين

الوسط: فادي عوض، رجائي عايد، محمد أبو حشيش، فراس شلباية

الهجوم: يوسف أبو جلبوش (شرارة)، علي علوان، ويزن النعيمات

 

وجاءت تشكيلة الأحمر البحريني على النحو التالي:

حارس المرمى: إبراهيم لطف الله

خط الدفاع: محمد عادل – سيد مهدي باقر – وليد الحيام – عبد الله الخلاصي

خط الوسط: محمد الحردان – جاسم الشيخ – محمد مرهون – علي مدن – كميل الأسود.

خط الهجوم: عبد الله يوسف.

 

 

 

 




 

 


 

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