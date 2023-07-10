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الإثنين، 10-07-2023 04:41 م

كريستيانو يساعد النصر لحسم صفقة برتغالية

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الوكيل الإخباري - يحاول البرتغالي كريستيانو رونالدو إقناع أحد مواطنيه، بالانضمام إلى فريقه "النصر السعودي".اضافة اعلان


وذكرت صحيفة (أبولا)، أن كريستيانو اتصل بلاعب بورتو أوتافيو، زميله في المنتخب البرتغالي، وتحدث معه عن مشروع الفريق السعودي.

وتشير التقارير إلى أن النصر عرض بالفعل على صاحب ال28 عاما راتبا صافيا قدره 13.5 مليون يورو سنويا، أي 5 أضعاف ما يحصل عليه حاليا في بورتو.

ويعد أوتافيو أحد أهم اللاعبين في فريق "التنانين" الذي يدافع عن قميصه منذ 2014، وفاز معه بالدوري البرتغالي 3 مرات.

وانضم رونالدو إلى النصر السعودي في الميركاتو الشتوي المنصرم، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

 




 

 


 

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