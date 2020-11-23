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الإثنين، 23-11-2020 03:19 م

كلوب: سنُواصل القتال حتى لو كان لدينا 11 لاعباً فقط

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الوكيل الإخباري_  أعرب يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على ليستر سيتي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء امس ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
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ويُعاني ليفربول من عدة غيابات، أبرزها في خط الدفاع، حيث تعرض الثلاثي فيرجيل فان دايك وجو جوميز وألكسندر أرنولد لإصابات مختلفة، كما يشكو جوردان هيندرسون وتياجو ألكانتارا من إصابات أخرى، ولكنها ليست مقلقة.



وأردف: “لا يمكنني وصف لاعبي فريقي، لقد تدربنا حصة تدريبية واحدة فقط بوجود جميع اللاعبين، انا أحب فريقي. طريقة لعبنا كانت مميزة أمام خصم جيد للغاية”.

وحول حالة تياجو ألكانتارا، قال كلوب: “لا أعلم، لم يعُد للتدريبات الجماعية بعد، إنه مع الطاقم الطبي، يخبرونني كل يوم بحالته فقط، إنه قريب، لكن لا أعلم متى سيعود”.

واختتم بالقول: “كل شيء كان جيداً الليلة باستثناء خسارة نابي كيتا بسبب الإصابة، ولكن سنواصل القتال على كل شيء حتى لو توفرنا على 11 لاعباً فقط”.




 




 

 


 

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