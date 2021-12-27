لاعب جديد يقرر الرحيل عن الوحدات

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاقرر المهاجم الدولي السابق محمود زعترة مغادرة فريق الوحدات الأول لكرة القدم، والانتقال للدوري الماليزي، ليكون ثالث لاعب يرحل لماليزيا بعد زميله يزن العرب وقائد فريق سحاب بهاء فيصل واللذان انتقلا لفريق سيلانجور.وكان زعترة قد عاد للوحدات في منتصف الموسم الماضي بعد تنقله بين عدد من الأردنية والعربية في المواسم الأخيرة، حيث استعاد حاسته التهديفية وقدم موسما جيدا، إلا أن الفريق لم يحصد أي ألقاب بعد أن خسر الدوري لمصلحة الرمثا، فيما ودع كأس الأردن بالدور نصف النهائي أمام الفيصلي .وسيكون زعترة سادس لاعب يغادر الوحدات بشكل رسمي بعد السنغالي عبد العزيز نداي، واللبنانيين سوني سعد وأحمد زريق، ونجمي المنتخب الوطني يزن العرب ورجائي عايد، حيث بات الأخير على أعتاب الانتقال للدوري التايلندي .