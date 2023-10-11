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الأربعاء، 11-10-2023 03:07 م

لماذا رفض هازارد عروضا سعودية وأمريكية؟

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الوكيل الإخباري - يبدو أن البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد السابق، كان يستطيع البقاء في الملاعب لفترة أطول، لكنه صمم على الاعتزال.

وأعلن هازارد (32 عامًا) رسميًا، أمس الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، وذلك بعد رحيله عن ريال مدريد، في يونيو/ حزيران الماضي.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن هازارد رفض عروضًا من السعودية وأمريكا.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "لم يكن هازارد مقتنعًا بعروض الدوري الأمريكي والأندية السعودية في الأشهر الـ4 الماضية، وهذا يعود إلى أنه كان يفكر بالفعل في الاعتزال".

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وكتب هازارد، في بيان اعتزاله: "يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب".

وأضاف: "بعد 16 عامًا وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

وتابع: "لقد حققت حلمي ولعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم.. خلال مسيرتي كنت محظوظًا بمقابلة مدربين وزملاء رائعين.. شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا".

ونوه: "أريد توجيه الشكر للأندية التي لعبت لها، ليل وتشيلسي وريال مدريد، كما أشكر الاتحاد البلجيكي على اختياري في المنتخب".

وأكمل: "شكر خاص لعائلتي وأصدقائي والمستشارين والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في السراء والضراء".

وأتم: "أشكر جماهيري على متابعتي طوال هذه السنوات، وتشجيعكم لي في كل مكان لعبت فيه.. الآن الوقت المناسب للاستمتاع مع أحبائي وخوض تجارب جديدة.. أراكم قريبًا خارج الملعب".

 

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