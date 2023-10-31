الثلاثاء 31-10-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل وثيقة إسرائيلية مسربة أوصت باحتلال غزة

القسام تقصف قاعدة نيفاتيم الجوية

قرار من السيسي بشأن أهالي شمال سيناء

اليونيسيف: تزايد وفيات أطفال غزة بسبب الجفاف

توجيهات ملكية تم تنفيذها اليوم الثلاثاء

داخلية غزة: لم تدخل قطرة وقود واحدة للقطاع منذ 25 يوماً

هام لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

الصحة في غزة: توقف المولدات الرئيسية في الشفاء والإندونيسي غداً

حماس: الاحتلال بدأ عملية برية ولكن لا يريد أن يعلن عنها

البنك الدولي: أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت 1.3 % مع نهاية أيلول الماضي

عاجل

القسام تقصف قاعدة نيفاتيم الجوية

الثلاثاء، 31-10-2023 02:26 م

لماذا لم يتوج بيليه ومارادونا بالكرة الذهبية على مدار مسيرتيهما؟

1020233192716376104846


الوكيل الإخباري - من خلال بحث بسيط في سجلات الفائزين بالكرة الذهبية، فلن تجد اسم البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا على الرغم من أن معظم عشاق كرة القدم يعتبرون هذا الثنائي الأفضل في التاريخ.

التألق اللافت للأسطورة الراحل بيليه مع سانتوس البرازيلي بين العامين 1956 و1974 ومع منتخب بلاده، جعل تتويج لاعب آخر غيره بالكرة الذهبية خلال تلك الفترة، مثيرا للسخرية والجدل، خاصة في الأعوام التي قاد خلالها "الملك" منتخب البرازيل للتتويج بكأس العالم في 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات.

كما "حُرِم" الأسطورة الأرجنتيني الراحل مارادونا بدوره من التتويج بالكرة الذهبية لمرة واحدة على الأقل عندما قاد منتخب بلاده بمفرده للفوز بلقب مونديال 1986.

- لماذا لم يحصل بيليه ومارادونا على الكرة الذهبية؟

يعود سبب عدم تتويج الأسطورتين بالكرة الذهبية، كون الجائزة المرموقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، كانت تمنح في البداية لأفضل لاعب أوروبي في القارة العجوز بين عامي 1956 و1994، وبعد اعتزال بيليه بسنوات ووصول مارادونا إلى نهاية مسيرته، تم تعديل القانون لتمنح للاعبين الذين يلعبون في أندية أوروبية، وأصبح الليبيري جورج وياه أول لاعب غير أوروبي يتوج بالكرة الذهبية في العام 1995.

وبدءا من العام 2007 أصبحت الكرة الذهبية تمنح لأفضل لاعب في العالم

- تعويض بيليه

حاولت "فرانس فوتبول" تدارك خطئها بحرمان بيليه وغيره من أساطير كرة القدم من التتويج بالكرة الذهبية، فقررت مراجعة التاريخ ومنح النجوم حقوقهم التي فقدوها بسبب اللوائح السابقة للكرة الذهبية، ومنحت في العام 1999 بيليه جائزة شبيهة بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في القرن العشرين.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102023311065580669843

كشف منصب ميسي المحتمل في برشلونة

1020233194646218701123

لقطة في حفل فرانس فوتبول تثير غضب فالنسيا

1020233191726233511039

إعلان قرارات أول اجتماع رسمي لمجلس الزمالك

1020233191027679586263

ليفربول يعلق على مركز صلاح في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023

102023319651253465226

رسالة خاصة.. ماذا قال ميسي عقب التتويج بالكرة الذهبية 2023؟

1020233105028275529097 (1)

عاجل//رسميا : ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه

أخبار متعلقة
1020233191027679586263

ليفربول يعلق على مركز صلاح في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023

1020233105028275529097 (1)

عاجل//رسميا : ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه

1020233094117655608927

كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2023

1020232915385579201236

الكرة الذهبية.. ميسي نحو الثامنة والبعض يعتبرها فضيحة