ليفربول في ضيافة ساوثهامبتون بالجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يحل فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا على ساوثهامبتون على ملعب سينت ماري، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.



موعد مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول والقناة الناقلة



تقام مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول في السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، وتذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 1



وتعد مباراة اليوم بمثابة "تحصيل حاصل" للفريقين، إذ باتت مشاركة ليفربول في الدوري الأوروبي الموسم المقبل مؤكدة، بعدما فشل فى حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، أما ساوثهامبتون فسيخوض آخر مبارياته ببطولة الدوري الإنجليزي، قبل الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب".



ويخوض ليفربول مباراة اليوم محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الثالث مانشستر يونايتد، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 20 والأخير برصيد 24 نقطة.



كما يبتعد ليفربول بفارق 4 نقاط خلف نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز الرابع ا، لتكتفي كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب بالمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، ويفقد مقعده الدائم في دوري الأبطال، الذي ظل محجوزا له منذ موسم 2017 - 2018.



ويشارك 4 أندية من الدوري الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهي مانشستر سيتي "البطل"، وأرسنال "الوصيف"، ومانشستر يونايتد ونيوكاسل، صاحبي المركزين الثالث والرابع ، ليبتعد صلاح عن البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية الأوروبية بعد 10 مواسم قضاها في ملاعب القارة العجوز.



وعانى ليفربول من تذبذب في النتائج خلال مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث خاض 37 مباراة، فاز في 19 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 9 مباريات.



في المقابل، يدخل ساوثهامبتون المباراة بعد أن تأكد هبوطه رسميا لاحتلاله المركز الأخير، حيث خاض 37 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 25 مباراة.



وخسر فريق ساوثهامبتون الملقب بـ"القديسين" 10 مباريات من آخر 11 ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، وكان الاستثناء الوحيد هو الفوز على ملعبه بهدف دون رد في عام 2021.



ويسعى الريدز إلى تحقيق الفوز رقم 50، على حساب ساوثهامبتون في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، وينتظر أن ينهى ليفربول الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى، للمرة الأولى منذ موسم (2015- 2016) عندما حل ثامنًا.



ولم يخسر ليفربول في آخر 10 مباريات بالدوري الإنجليزي، محققًا 7 انتصارات و3 تعادلات، بينما لم يحصد ساوثهامبتون أي انتصار في آخر 12 مباراة خاضها بالدوري، وخسر آخر 5 لقاءات على التوالي، وهي ثالث أطول سلسلة هزائم متتالية في تاريخ النادي.



من جانبه، يسعى النجم المصري محمد صلاح إلى إنهاء موسمه مع ليفربول بشكل أفضل ، حيث أعرب عن حزنه وإحباطه لفشل فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



ويأمل محمد صلاح التسجيل في شباب ساوثهامبتون اليوم، من أجل الوصول إلى الهدف رقم 20 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خصوصا أن ذلك سيكون الموسم الخامس الذي يحقق خلاله هذا الإنجاز من أصل 6 مواسم خاضها مع ليفربول، حيث سجل 19 هدفًا في موسم 2019-2020.



وينتظر صلاح إنجاز تاريخي إذا سجل هدفا اليوم، حيث إنه سيصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج، يسجل 20 هدفًا ويصنع 10 أهداف على الأقل، في 3 مواسم مختلفة بالبطولة، إذ أنه يُعد ومعه الأسطورة الفرنسية تييري هنري، فقط من سجلا 20 هدفًا وصنعا 10 في موسمين.



كما أن الفرعون سينفرد بالمركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين مع ليفربول بمختلف المسابقات حال التسجيل اليوم، حيث سجل 186 هدفًا حتى الآن، بالتساوي مع ستيفن جيرارد.



ويتفوق ليفربول على ساوثهامبتون من حيث القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمة فريق الريدز 879 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت، بينما تبلغ قيمة فريق القديسين 397 مليون يورو، ويعد النجم المصري محمد صلاح هو الأغلي في قائمة الفريقين بـ70 مليون يورو.



وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد، انتهت لمصلحة محمد صلاح ورفاقه بالفوز على ساوتهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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