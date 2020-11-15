الأحد 15-11-2020
الوكيل الاخباري

العايد: نتائج مبشرة تدعو للتفاؤل حول لقاح كورونا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أسعار الذهب الأحد 15/11/2020

وفيات الأحد 15/11/2020

منخفـض قبرصـي يؤثــر على المملكة اليوم

انتهاء حظر التجول الشامل في المملكة

تعليق الدوام في تربية الرمثا وعدد من المدارس لتسجيل اصابات كورونا

مدير الحسين للسرطان يوضح للوكيل : استقبلنا 720 حالة خلال الحظر الشامل

الحموري للوكيل : 98 اصابة بكورونا في العناية الحثيثة

مسؤول ملف كورونا للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى الى ارتفاع عدد الاصابات بكورونا




الأحد، 15-11-2020 09:27 ص

مانشستر سيتي يجهز عرضا للتعاقد مع ميسي وراموس دفعة واحدة

5fb0bfba423604607f22f44b


ملاعب- فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية حول إمكانية تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مع قائد ريال مدريد، المدافع الدولي الإسباني، سيرخيو راموس، ونجم برشلونة، الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

اضافة اعلان

ووفقا لشبكة "ESPN" الأمريكية، فإن مانشستر سيتي، يجهز عرضا للتعاقد مع ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب نهاية عقده مع الفريق الكتالوني.


وأضافت أن "السيتي" سيتبع نفس السياسة في الاتجاه نحو ضم راموس خلال نفس الفترة.


وأوضحت الشبكة، أن مانشستر سيتي، يدرك جيدا بأن فرصة التعاقد مع ميسي وراموس في الصيف المقبل، هي أنسب وقت، حيث ينتهي عقد الثنائي مع برشلونة وريال مدريد، ولم يجدد لهما حتى الآن.


ويحق لميسي (33 عاما)، وراموس (34 عاما)، التفاوض على البنود الشخصية في عقديهما مع أي فريق مطلع العام المقبل، ومن ثم الانضمام إليه مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ميسي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي، بسبب خلافات مع إدارة "البارسا" التي استقالت مؤخرا، لكنه قرر لاحقا البقاء في النادي لموسم آخر.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202014155446291128277

محمد صلاح يرفض العودة إلى ليفربول

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

salahgomez

ليفربول يفتقد صلاح في مواجهتين ناريتين

imagick

سواريز يُوسع الفارق مع ميسي في سباق مثير

ميسي-1

كم بلغت قيمة مكافأة الولاء للنجم ميسي؟

5faeed7542360477ce2f4332

الكشف عن نتيجة فحص كورونا لمحمد صلاح

أخبار متعلقة
1120201485454273123241

مدرب دينامو كييف يكشف كواليس حديثه مع ميسي

5f9e5fb142360430dc50a55b

هل بدأت نهاية حقبة ميسي؟

messi-1-1200x675

خبير تحكيم: ميسي كان يستحق الطرد

unnamed

خبر سار لعشاق ريال مدريد بشأن راموس

barcelona-1200x675

انقسام في غرفة خلع ملابس برشلونة

102020229210797834934

موقف رونالدو من المشاركة في مباراة يوفنتوس وبرشلونة