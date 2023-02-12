مانشستر يونايتد ضيفًا على ليدز في الدوري الإنجليزي الليلة

الوكيل الإخباري - يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا على ليدز يونايتد في الخامسة عصر اليوم، الأحد، على ملعب "إيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.



ويحتل فريق مان يونايتد المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 43 نقطة، فيما يمتلك فريق ليدز 19 نقطة ويعاني في منطقة الصراع مع الهبوط.



مانشستر يونايتد سقط في فخ التعادل الإيجابي 2-2 مع ليدز فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي، والتي أقيمت الأربعاء الماضي.



ويسعي فريق مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على ليدز في مباراة اليوم، من أجل مواصلة مطاردة مان سيتي على الوصافة.





ورغم الفارق الكبير بين أرسنال المتصدر ومانشستر يونايتد، وإمتلاك الجانرز لمباراتين مؤجلتين إلي أن الشياطين الحمر يتمسكون بفرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.



قدم فريق مان يونايتد سلسلة مميزة خلال أخر 9 جولات في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث حقق الإنتصار في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد.



وفى المقابل، يتطلع فريق ليدز يونايتد لتعطيل قطار اليونايتد مرة أخري، بعد التعادل الإيجابي في الجولة الثامنة، من أجل الخروج بالثلاث نقاط أو بنقطة على أقل تقدير للهروب من قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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