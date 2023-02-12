الأحد 12-02-2023
الوكيل الاخباري

الصرافين: حركة تحويل نشطة من الأردن لسوريا وإعفاء العمولات حتى 16 الجاري

الملك يعود إلى أرض الوطن

4 قتلى و10 إصابات جراء هجوم داعش على مدنيين في ريف تدمر

التنمية : تقديم مساعدات نقدية لـ27637 أسرة في كانون الثاني

الإقراض الزراعي: برامج إقراضية جديدة متخصصة للمزارعين

أنباء عن حملة إقالات جديدة ستشمل جهازي الأمن والشرطة الأوكرانيين

توقع ارتفاع الطلب على الذهب بالتزامن مع عيد الحب

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يصعّد حربه ضد القدس والفلسطينيين

ارتفاع التضخم في الأردن للشهر الماضي 3.77%

شكاوى من ارتفاع أسعار دجاج النتافات والاتحاد النوعي يوضح

الأحد، 12-02-2023 01:08 م

مانشستر يونايتد ضيفًا على ليدز في الدوري الإنجليزي الليلة

2202312103235148383805


الوكيل الإخباري -  يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا على ليدز يونايتد في الخامسة عصر اليوم، الأحد، على ملعب "إيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023. 

ويحتل فريق مان يونايتد المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 43 نقطة، فيما يمتلك فريق ليدز 19 نقطة ويعاني في منطقة الصراع مع الهبوط. 
 
مانشستر يونايتد سقط في فخ التعادل الإيجابي 2-2 مع ليدز فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي، والتي أقيمت الأربعاء الماضي. 
 
ويسعي فريق مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على ليدز في مباراة اليوم، من أجل مواصلة مطاردة مان سيتي على الوصافة. 

 
ورغم الفارق الكبير بين أرسنال المتصدر ومانشستر يونايتد، وإمتلاك الجانرز لمباراتين مؤجلتين إلي أن الشياطين الحمر يتمسكون بفرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي. 
 
قدم فريق مان يونايتد سلسلة مميزة خلال أخر 9 جولات في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث حقق الإنتصار في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد. 
 
وفى المقابل، يتطلع فريق ليدز يونايتد لتعطيل قطار اليونايتد مرة أخري، بعد التعادل الإيجابي في الجولة الثامنة، من أجل الخروج بالثلاث نقاط أو بنقطة على أقل تقدير للهروب من قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم. 

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220231213203807203140

تركي آل الشيخ يعلق بثلاث كلمات على خسارة الهلال السعودي أمام ريال مدريد

2202312125251971514160

الهلال السعودي يسدي خدمة لرونالدو!

2202312112955398578774

برشلونة في ضيافة فياريال اليوم للابتعاد بصدارة الدوري الإسباني

220231211314816659566

مانشستر سيتي في مهمة العودة للانتصارات بالدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا

220231210370410949697

يوفنتوس يستدرج فيورنتينا في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي

2202312121136596040432

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال

أخبار متعلقة
220234104546707879102

مانشستر يونايتد مهتم بضم أنسو فاتي

220231111927595357727

مانشستر يونايتد يستضيف نوتينجهام لحسم التأهل إلى نهائي كأس الرابطة

120232692628378590073

ميسي ومبابي ونيمار يدفعون باريس نحو نجم إنجليزي

1202322103214208468057

زياش على طاولة عملاق جديد في إيطاليا

120232293623166317973

أرسنال يستضيف مانشستر يونايتد في قمة نارية بالدوري الإنجليزي الليلة

120231995740707389931

مانشستر يونايتد يعود من لندن بتعادل بطعم الهزيمة