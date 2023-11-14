مبابي وضحية الطوبة أبطال جولة الدوري الفرنسي

الوكيل الإخباري - شهدت الجولة 12 من الدوري الفرنسي، العديد من التقلبات والإثارة على مستوى المراكز والنتائج.



أقيمت 8 مباريات انتهت 3 منها بالتعادل مقابل 5 انتصارات، بينما تأجلت مواجهة بريست ضد ستراسبورج، بسبب عاصفة ثلجية شديدة.



وواصل بي إس جي انطلاقته القوية محققا فوزه الخامس تواليا، بانتصار خارج ملعبه على ريمس (3-0).



قفز العملاق الباريسي لقمة الترتيب بعد غياب طويل، مستفيدا من تعثر جميع منافسيه نيس وموناكو وليل.



يعتلي سان جيرمان القمة بـ27 نقطة، خلفه نيس (26)، بعد تعادله سلبيا مع مونبيلييه، ثم موناكو ثالثا (24)، بعد وقوعه في الفخ ذاته أمام لوهافر.



عطل باريس أيضا ريمس ليتجمد رصيده عند 20 نقطة، متساويا مع ليل الذي تعادل مع تولوز (1-1).



ضحية الطوبة



في الجولة الماضية، أصيب فابيو جروسو، مدرب أولمبيك ليون، بجرح قطعي في رأسه، أدى إلى غيبوبة، بعد اعتداء عنيف من جماهير مارسيليا، أدى لإلغاء المباراة.



لكن هذه الطوبة، لم تفقد (جروسو) حماسه، وتركيزه، بل قاد أولمبيك ليون لأول انتصار في الدوري هذا الموسم، بفوز صعب خارج ملعبه أمام رين بهدف دون رد.



رغم الانتصار الثمين، فإن ليون بقى في المركز 18 والأخير برصيد 7 نقاط، بينما ضاعف جراح (رين) الذي عجز عن تحقيق الانتصارات في آخر 5 مباريات، ليقبع في المركز 13.



أما أولمبيك مارسيليا، فقد نال عقابه بخسارة أمام لانس بهدف في توقيت قاتل، ليبتعد مارسيليا أكثر، ويتراجع للمركز العاشر بعد خسارتين وتعادل في آخر 3 جولات، بينما قفز لانس للمركز السادس (16 نقطة).



وفي صراع الهبوط، فاز كليرمون على لوريان (1-0)، رافعا رصيده إلى 9 نقاط في المركز 17 أمامه بخطوة واحدة، لوريان 11 نقطة



وفي صراع الوسط، تلقى نانت خسارته الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز التاسع بعد الخسارة أمام ميتز (1-3)، الذي رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز 11.



قطار مبابي



سجل كيليان مبابي ثلاثية فريقه أمام ريمس، ليعزز تصدره قائمة هدافي المسابقة (13)، ويبتعد عن أقرب منافسيه، النيجيري، آكور أدامز، مهاجم مونبيلييه، الذي سجل 7 أهداف.



بينما يتساوى الرباعي، المصري مصطفى محمد مهاجم نانت، والأردني موسى التعمري لاعب مونبيلييه، ووسام بن يدر وألكسندر جولوفين، نجمي موناكو بـ 5 أهداف.

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