الثلاثاء 14-11-2023
الوكيل الاخباري
 

قانونية النواب تبدأ مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال

جيش الاحتلال يطلب من سكان 3 بلدات في غزة إخلاء منازلهم فوراً

غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 11500

"القسام" تستهدف تحشدات للعدو بصواريخ قصيرة المدى

المياه تعلن حالة الطوارئ المتوسطة وتحذر من تشكل السيول

إحداهما دبابة "القائد" .. كتائب القسام تستهدف 3 دبابات إسرائيلية

الصحة في غزة ترد على ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفى الرنتيسي

فيديو - دوي انفجار كبير سمع في إيلات

شخص يطعن آخر في عمان

الأونروا: ستكون هناك مجاعة بغزة ولا يوجد مياه صالحة للشرب

عاجل

غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 11500

الثلاثاء، 14-11-2023 02:37 م

مبابي وضحية الطوبة أبطال جولة الدوري الفرنسي

112023147279474427033


الوكيل الإخباري - شهدت الجولة 12 من الدوري الفرنسي، العديد من التقلبات والإثارة على مستوى المراكز والنتائج.

أقيمت 8 مباريات انتهت 3 منها بالتعادل مقابل 5 انتصارات، بينما تأجلت مواجهة بريست ضد ستراسبورج، بسبب عاصفة ثلجية شديدة.

وواصل بي إس جي انطلاقته القوية محققا فوزه الخامس تواليا، بانتصار خارج ملعبه على ريمس (3-0).

قفز العملاق الباريسي لقمة الترتيب بعد غياب طويل، مستفيدا من تعثر جميع منافسيه نيس وموناكو وليل.

يعتلي سان جيرمان القمة بـ27 نقطة، خلفه نيس (26)، بعد تعادله سلبيا مع مونبيلييه، ثم موناكو ثالثا (24)، بعد وقوعه في الفخ ذاته أمام لوهافر.

عطل باريس أيضا ريمس ليتجمد رصيده عند 20 نقطة، متساويا مع ليل الذي تعادل مع تولوز (1-1).

ضحية الطوبة

في الجولة الماضية، أصيب فابيو جروسو، مدرب أولمبيك ليون، بجرح قطعي في رأسه، أدى إلى غيبوبة، بعد اعتداء عنيف من جماهير مارسيليا، أدى لإلغاء المباراة.

لكن هذه الطوبة، لم تفقد (جروسو) حماسه، وتركيزه، بل قاد أولمبيك ليون لأول انتصار في الدوري هذا الموسم، بفوز صعب خارج ملعبه أمام رين بهدف دون رد.

رغم الانتصار الثمين، فإن ليون بقى في المركز 18 والأخير برصيد 7 نقاط، بينما ضاعف جراح (رين) الذي عجز عن تحقيق الانتصارات في آخر 5 مباريات، ليقبع في المركز 13.

أما أولمبيك مارسيليا، فقد نال عقابه بخسارة أمام لانس بهدف في توقيت قاتل، ليبتعد مارسيليا أكثر، ويتراجع للمركز العاشر بعد خسارتين وتعادل في آخر 3 جولات، بينما قفز لانس للمركز السادس (16 نقطة).

وفي صراع الهبوط، فاز كليرمون على لوريان (1-0)، رافعا رصيده إلى 9 نقاط في المركز 17 أمامه بخطوة واحدة، لوريان 11 نقطة

وفي صراع الوسط، تلقى نانت خسارته الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز التاسع بعد الخسارة أمام ميتز (1-3)، الذي رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز 11.

قطار مبابي

سجل كيليان مبابي ثلاثية فريقه أمام ريمس، ليعزز تصدره قائمة هدافي المسابقة (13)، ويبتعد عن أقرب منافسيه، النيجيري، آكور أدامز، مهاجم مونبيلييه، الذي سجل 7 أهداف.

بينما يتساوى الرباعي، المصري مصطفى محمد مهاجم نانت، والأردني موسى التعمري لاعب مونبيلييه، ووسام بن يدر وألكسندر جولوفين، نجمي موناكو بـ 5 أهداف.

اضافة اعلان

 


 

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120231484354700581384

أوسيمين: عرض الهلال كان جنونيا.. كلما رفضت زادت الأموال

1120231483410788232568

ميدفيديف يكرس عقدة روبليف

112023148533456006297

أوسوريو: أرغب في شيء واحد

1120231474937445648540 (1)

خدعة أخرى؟ قرض ضخم يهدد صفقة مبابي وريال مدريد

1120231474246509093736

المنتخب الوطني يدخل بآخر مراحل تحضيراته لمواجهة طاجيكستان

1120231473533925504586

الإصابة تبعد نجم السيتي عن منتخب بلاده

أخبار متعلقة
112023672112231000635

ليون يواصل انحداره في الدوري الفرنسي

1020232691432978876170

سان جيرمان يفتك بميلان وينتزع الصدارة

10202316154930148889740 (1)

قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والجزائر الودية

10202316155515577253624 (1)

3 سيناريوهات تؤمن بقاء فيليكس مع برشلونة

1020231612147624041804 (1)

البرتغال في مواجهة سهلة أمام البوسنة بتصفيات يورو 2024

10202316111219844819130 (1)

مرشح بانتخابات الزمالك يكشف قيمة ديون النادي