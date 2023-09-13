مبابي يحرج مدرب المنتخب الفرنسي 4 مرات

الوكيل الإخباري - تسبب النجم الفرنسي كيليان مبابي قائد الديوك، بإحراج مدرب منتخب بلاده ديديه ديشامب أكثر من مرة.



وغاب مبابي عن المباراة الودية لفرنسا أمام ألمانيا، التي انتهت بفوز الماكينات (2-1)، الثلاثاء، في دورتموند.



وذكرت صحيفة "ليكيب"، أن منتخب فرنسا لم ينجح في تحقيق الفوز خلال آخر 4 مرات غاب فيها كيليان مبابي عن التشكيل الأساسي.



وأشارت إلى أن المنتخب الفرنسي اكتفى بتعادلين، مقابل خسارتين، منها الأخيرة ضد ألمانيا.

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ولفتت إلى أن ديشامب اكتفى بتعادلين مع كرواتيا والنمسا بنتيجة واحدة (1-1) في يونيو 2022 بينما خسر أمام تونس بهدف في كأس العالم، في نوفمبر الماضي.



ولم يشارك مبابي (24 عاما) في ودية فرنسا وألمانيا، لإراحته قبل مباراتي فريقه بي إس جي ضد نيس (الدوري الفرنسي) ودورتموند (دوري أبطال أوروبا)، يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين.



فيما خاض المانشافت مباراته الأولى بعد إقالة المدرب السابق هانز فليك، ولعب الليلة تحت قيادة رودي فولر، الذي تولى المهمة مؤقتا لحين تعيين مدير فني جديد.



وأشارت شبكة "بليتشر ريبورت" إلى إنهاء المنتخب الألماني سلسلته السلبية التي دامت 5 مباريات دون أي انتصار في عهد فليك.



وحقق الألمان أول انتصار لهم منذ مارس الماضي، ليعود الفريق لسابق عهده بعد انقطاع 6 أشهر.

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