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الإثنين، 17-10-2022 02:12 م

مبابي يكشف حقيقة طلبه الرحيل في يناير

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الوكيل الإخباري - كسر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حاجز الصمت إزاء ما تردد بشأن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال مبابي عقب الفوز على مارسيليا (1-0) في كلاسيكو الدوري الفرنسي، مساء الأحد "لا.. لست غاضبا من إدارة بي إس جي".

وأضاف كيليان في تصريحات أبرزتها شبكة "RMC" الفرنسية "أنا سعيد للغاية، لم أطلب الرحيل في يناير/كانون الثاني، لقد انتشرت هذه الأنباء قبل ساعات قليلة من مباراة بنفيكا في دوري الأبطال، ولم أفهم سببها".

وختم المهاجم الفرنسي تصريحاته: "لم ألتفت لهذه الشائعات من قريب أو بعيد، بل صدمت مثل أي شخص آخر".

وكان كيليان مبابي جدد تعاقده مع بي إس جي حتى صيف 2025 في أواخر الموسم الماضي، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

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