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الخميس، 15-12-2022 01:18 م

مبابي يكشف عن أمنيته لأسود الأطلس ويؤكد: المغرب منتخب عظيم

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الوكيل الإخباري - عبر الدولي الفرنسي، كيليان مبابي عن اعجابه بالأداء الذي قدمه المنتخب المغربي، في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال مبابي في تصريح صحفي بعد نهاية مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي، برسم الدور نصف النهائي “المغرب منتخب عظيم وقام بإنجاز تاريخي”.
 
وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي “أتمنى لهم التوفيق والحصول على المركز الثالث”.

مبابي يواسي حكيمي ويرتدي قميص المغرب
كما حرص كيليان مبابي على مواساة زميله أشرف حكيمي عقب نهاية المباراة.

وظهر مبابي مع حكيمي عقب نهاية المباراة، وتبادل الثنائي الحديث على أرض الملعب، وانضم إليهما مدرب فرنسا ديديه ديشامب وصافح حكيمي.

عقب ذلك، تبادل ثنائي باريس سان جيرمان القمصان، وحرص مبابي على ارتداء قميص المنتخب المغربي، وذهب لتحية الجماهير بعد تأهل فرنسا للنهائي.

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