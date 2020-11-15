مبلغ خيالي.. ريال مدريد يكشف عن خطة خطف مبابي من باريس سان جيرمان

الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الأحد، عن خطة إدارة ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق الذي يعاني منذ فترة.



وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية: أن ريال مدريد وضع خطة كاملة من أجل الحصول على الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الفرنسي "مبابي" خلال صيف 2022، وحتي هذه اللحظة لم يتوصل فريق باريس مع اللاعب من أجل التجديد.



وأوضحت الصحيفة: أنه في حالة رفض اللاعب تجديد عقده مع ناديه الفرنسي، سيقدم ريال مدريد عرضًا لـ"مبابي" بقيمة 161 مليون إسترليني.



وأفادت التقارير: أن ريال مدريد واثق من قدرته المالية على حسم الصفقة، لا سيما عقب إعادة هيكلة الفريق الأول.



واختتمت الصحيفة التقرير: أن ريال مدريد وفر 33 مليون يورو من الرواتب، عقب رحيل كل من خاميس رودريجيز وجاريث بيل،إعارة لتوتنهام الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بجانب حصول الملكي على 27 مليون إسترليني من بيع سيرجيو ريجيلون إلى توتنهاك، و36 مليونًا عقب انتقال أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان.









اضافة اعلان

المصدر : ملاعب



