محمد صلاح يحقق إنجاز جديد رغم خسارته بـ7 أهداف

الوكيل الإخباري _ تصدر محمد صلاح وفريقه ليفربول الترند بعد خسارته من أستون فيلا بـ7 أهداف مقابل هدفان فقط للريفربول أحرزهم محمد صلاح، ليحقق إنجاز جديد مع الفرق الإنجليزية وهو إحرازه 100 هدف في كافة البطولات 98 هدف مع ليفربول وهدفان مع فريق تشيلسي الذي كان يلعب ضمن صفوفه عام 2013.





أما عن النتيجة فوصف بعض رواد السوشيال ميديا النتيجة بالفضيحة الكروية لليفربول، فبهذه النتيجة في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي أصبح أستون فيلا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما أصبح ليفربول في المركز الخامس برصيد 9 نقاط هو الآخر، وشهدت المباراة لعب المصري محمود تريزيجيه هو الآخر ضمن التشكيل الأساسي لأستون فيلا لكنه لم يحرز أية أهداف.



المصدر : ملاعب

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