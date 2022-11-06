الأحد 06-11-2022
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إتلاف نحو 30 طنا من المستلزمات الطبية ومواد التجميل منتهية الصلاحية
وزارة البيئة: الأردن متأثر أكثر من غيره بالتغيرات المناخية بنسبة تصل إلى 20%
المستقلة للانتخاب تطلق "الأسبوع السياسي" في الجامعات
دهس طفلين في إربد وضبط السائق
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أخبار الشركات
ATFX افضل وسيط تداول خلال مؤتمر الاردن الاقتصادي ٢٠٢٢
الملكية الأردنية تنضم إلى برنامج أياتا للتقييم البيئي
البنك العربي يجدد رعايته لمركز الإسعاف الجوي الأردني
زين والتدريب المهني تباشران الدورة التدريبية المجانية السابعة على تكنولوجيا الفايبر
كورونا
كورونا
السعودية تسجل 130 اصابة جديدة بكورونا
استمرت 411 يوماً.. تعافي بريطاني من كورونا بعد تسجيله أطول مدة إصابة بالعالم
السعودية تسجل وفاة و106 اصابات جديدة بكورونا
نوع من لقاحات كورونا يشكل خطراً على عضلة القلب
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